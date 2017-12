Dono do Pão de Açúcar apura roubo em estoque

As ações da CNova, empresa de comércio eletrônico do grupo francês Casino, dono do Pão de Açúcar (GPA), caíram 18% nesta segunda-feira, 21, cotadas a US$ 2,42, na Nasdaq, bolsa americana. A queda foi atribuída, segundo analistas, ao comunicado divulgado pela companhia na sexta-feira, em que ela afirma estar fazendo uma investigação interna para apurar possíveis irregularidades na gestão de estoques no Brasil.

Na sexta-feira, após o fechamento de mercado, o GPA divulgou um comunicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informando que seu conselho de administração autorizou que o comitê de auditoria do grupo no Brasil acompanhe e assessore a CNova nas investigações que estão em curso.

A investigação também vai avaliar potenciais impactos contábeis e nas demonstrações financeiras relacionados a essa conduta. O escritório de advocacia americano Glancy Prongay & Murray LLP é um dos assessores nessa investigação.

Os estoques de produtos totais da CNova estão calculados em ¤ 440 milhões, de acordo com fontes. “O prejuízo (se comprovado o valor de R$ 60 milhões) é até pequeno e já está ajustado para essas possíveis perdas”, disse uma fonte.

No Brasil, a Nova Pontocom, empresa que se uniu aos ativos do Casino incluem os sites da Casas Bahia, Ponto Frio, Extra, Barateiro e CDiscount. Quando decidiu ir para a bolsa americana, no fim de 2014, a CNova tinha como ambição ser um dos maiores veículos de venda digital do mundo.

Pão de Açúcar. As ações do Pão de Açúcar fecharam em queda de 4,17%. Os papéis, que também foram contaminados pela notícia da CNova, sofrem influência da crise econômica no Brasil, que tem restringido o consumo no mercado interno. As ações da companhia estão entre os papéis que mais se desvalorizaram este ano. O valor de mercado do Pão de Açúcar ontem encerrou em R$ 10,97 bilhões.

No terceiro trimestre, a receita líquida consolidada do GPA fechou em R$ 16 bilhões, crescimento de 2,7% sobre igual período do ano anterior. As vendas da CNova no mesmo período ficaram em R$ 3,1 bilhões, aumento de 48,6% ante o terceiro trimestre do ano anterior.