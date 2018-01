Donos de postos de Bauru podem ser presos Os donos dos cem postos de combustíveis de Bauru serão indiciados por formação de cartel nos preços da gasolina e do álcool. Eles negam a existência do acordo para manter os preços elevados. O procurador da República Rodrigo Valdez de Oliveira investiga o caso há dois anos e disse que já tem provas suficientes para pedir punições. O procurador Pedro Antônio de Oliveira Machado, que também participa da investigação, lembra que em todos os postos de Bauru o preço dos dois combustíveis é praticamente o mesmo. As diferenças não passam de um centavo por litro. De acordo com Machado, os comerciantes terão que demonstrar como conseguem vender mais barato a apenas cinco quilômetros de Bauru. Punições Para chegar aos responsáveis pelo esquema que inibe a concorrência e lesa o consumidor, os procuradores pretendem comparar as planilhas de preços das distribuidoras com as dos postos de combustíveis. Além disso, devem conferir as declarações de ambos para o fisco estadual. Os responsáveis estarão sujeitos a penas de reclusão que variam de dois a cinco anos e podem perder a licença de funcionamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). A verificação dos preços irregulares começou após a denúncia do advogado Ivan Garcia Goffi, da Associação de Defesa da Cidadania de Bauru (Adeciba). Ele fotografou 40 postos da cidade, de diferentes bandeiras, que cobravam o mesmo preço: gasolina R$ 1,34 e álcool R$ 0,82 o litro. Na região, encontra-se gasolina por R$ 1,19 e álcool por R$ 0,69 o litro. Enquanto a Polícia Federal continua investigando, o Procon também deverá fiscalizar os postos e recolher informações sobre os preços praticados e a afixação das placas de preços, que devem estar visíveis em todos os estabelecimentos.