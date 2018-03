DOU publica MP com medidas de incentivo do governo A medida provisória (MP) 472, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelos ministros Guido Mantega (Fazenda) e Miguel Jorge (Desenvolvimento) e que cria um regime especial de incentivos a vários programas governamentais, foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. A MP confirma a nova linha de crédito, anunciada na semana passada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, do Tesouro para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no valor de R$ 80 bilhões. Com isso, o BNDES, beneficiado anteriormente por uma linha de R$ 100 bilhões, terá acesso a crédito de R$ 180 bilhões da União.