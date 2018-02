Dow Chemical e Crystalsev anunciam fábrica de plástico de cana A Dow Chemical, maior companhia química dos Estados Unidos, anunciou na quinta-feira uma parceria com a brasileira Crystalsev para construir no Brasil uma fábrica de polietileno a partir de cana-de-açúcar. A Crystalsev é uma das maiores empresas de comercialização de açúcar e álcool do Brasil, que é líder mundial na produção de cana. A empresa centraliza vendas de várias usinas. A unidade deve iniciar operações em 2011 e terá uma capacidade de 350 mil toneladas métricas, disseram as companhias em um comunicado. O polietileno é um plástico comumente usado em embalagens, filmes, garrafas e tubos. Como muitos outros plásticos, o material é produzido tradicionalmente a partir de combustíveis fósseis, porém diversas companhias buscam maneiras mais ecológicas para sua fabricação. A Braskem SA, maior companhia petroquímica da América Latina, anunciou no mês passado um projeto similar, que produziria polietileno a partir do etanol da cana-de-açúcar. A Dow e a Crystalsev esperam que a nova instalação produza menos emissões de dióxido de carbono em comparação ao processo tradicional de fabricação do polietileno. (Por Euan Rocha)