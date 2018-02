Dow compra divisão de milho da Agromen A companhia americana Dow AgroSciences comprou a divisão de milho da Agromen Sementes Agrícolas Ltda., empresa com sede em Orlândia, interior de São Paulo. A empresa é maior produtora de sementes de milho com capital 100% brasileiro e cerca de 11% de participação no mercado. Os detalhes do negócio serão divulgados hoje.