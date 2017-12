Dow Jones e Nasdaq abrem em baixa As bolsas de NY abriram no vermelho. O Nasdaq recuava 0,81% logo após a abertura, enquanto o Dow Jones operava em baixa de 0,12%. Segundo a agência Dow Jones, fevereiro deve ser um mês confuso para o mercado. Após o Federal Reserve ter limado as taxas de juro em 1 ponto porcentual em janeiro, não deverá haver novas ações da instituição neste mês. Paralelamente, o calendário de divulgação de balanços no quarto trimestre ficará mais fraco e os fatores sazonais que deram suporte aos preços das ações também devem perder energia. As expectativas tomam lugar desses fatores, uma vez que até mesmo a leitura dos indicadores ficou mais confusa. O calendário de balanços desta manhã trouxe a PepsiCo dentro das expectativas, enquanto a gigante de energia Williams superou as projeções. O grande balanço da semana só virá amanhã, após o fechamento da sessão dos mercados norte-americanos, quando a Cisco divulgará seus resultados.. As informações são da Dow Jones.