Dow Jones e realização de lucros derrubam Ásia A queda do índice Dow Jones, que ontem fechou em -1,72%, e a realização de lucros na maioria dos mercados provocaram baixas na maior parte das bolsas do sudeste asiático. Em Seul, o índice Kospi fechou em queda de 1,39%. Em Taiwan, as incertezas sobre as perspectivas para o setor de tecnologia fez com que os investidores vendessem seus papéis. O principal índice da bolsa caiu 0,93%. Em Tóquio, o mercado recuou 0,73%. Não houve negociações hoje em Manila (Filipinas) em razão do feriado nacional no país. Às 6h30 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,11%; Indonésia: +0,26%; Malásia: -0,39%; Tailândia: -0,47% e Cingapura: -0,76%.