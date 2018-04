Dow Jones supera os 12 mil pontos pela primeira vez na história O índice Dow Jones Industrial superou pela primeira vez a barreira dos 12 mil pontos na abertura desta quarta-feira de Wall Street, impulsionado por uma série de bons resultados de empresas. Vinte minutos após a abertura, o índice Dow Jones Industrial subia 91,01 pontos (0,76%), aos 12.041,03, o ponto mais alto em seus 110 anos de história. O índice tecnológico Nasdaq subia 13,87 pontos (0,59%), para 2.358,82, após a queda de 18,89 pontos na terça-feira. O seletivo S&P 500, que na terça-feira caiu 5 pontos, subia 7,82 pontos (0,57%), aos 1.371,87. O tradicional NYSE registrava uma alta de 51,44 pontos (0,59%), aos 8.697,89, também o ponto mais alto em sua história. O mercado tradicional NYSE movimentava um total de 175 milhões de ações e o Nasdaq, 269 milhões. Das empresas contratadas no mercado nova-iorquino, 1.839 subiam, 466 desciam e 132 se mantinham sem alterações. No mercado secundário de dívida, os títulos da dívida americana a dez anos registravam uma baixa nos preços, de modo que seu rendimento, que se movimenta em sentido inverso ao valor, subia a 4,78%, a partir dos 4,77% do fechamento de terça-feira.