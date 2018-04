Dow Jones ultrapassa 13 mil pontos pela 1º vez nos EUA As bolsas de valores dos Estados Unidos abriram em alta nesta quarta-feira, 25, e o índice Dow Jones rompeu a marca histórica de 13 mil pontos pela primeira vez, impulsionado por lucros corporativos acima do esperado e dados que acalmaram temores sobre a economia norte-americana. O plano da Alcoa para explorar alternativas estratégicas para uma de suas unidades de negócios também contribuía para o bom desempenho do mercado. A notícia fazia suas ações subirem perto de 5 por cento. Às 10h37 (horário de Brasília), o índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançava 0,56%, para 13.027 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq subia 0,42 por cento, para 2.534 pontos. O índice Standard & Poor´s 500 tinha valorização de 0,52%, para 1.488 pontos. Bovespa O índice Ibovespa cravou mais um recorde intraday nesta quarta, 49.580 pontos, antes de completar a primeira hora de negócios, depois de dois dias de realização suave de lucros. Na máxima, a Bolsa subiu 1,04%, estimulada pelo bom desempenho do mercado internacional. Depois dessa comemoração inicial, o mercado, no entanto, desacelerou os ganhos - a Bovespa diminuiu a alta para 0,39% e o Dow Jones voltava a operar abaixo dos 13 mil por volta das 11 horas - após o dado de vendas de imóveis novos nos EUA ter vindo pior do que o esperado. As vendas cresceram 2,6% quando a previsão apontava para uma expansão mais robusta, de 5%. O mercado também está na expectativa da divulgação do Livro Bege, às 15 horas, e do pronunciamento do presidente do Fed, Ben Bernanke, previsto para as 11 horas. (com Sueli Campo, da Agência Estado)