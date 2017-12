Dow recua e Nasdaq fecha em alta A Bolsa de Nova York fechou com os principais índices em direções divergentes. O Dow Jones fechou em leve queda, pressionado pelas asções do setor financeiro, em meio a preocupações quanto à qualidade de crédito dos bancos. O Nasdaq fechou em alta moderada, com os investidores voltando a mostrar confiança nas ações de tecnologia. Um setor em que essa confiança não se manifestou foi o de semicondutores e equipamentos para telecomunicações, por causa da expectativa em torno dos resultados da Cisco Systems no trimestre novembro/janeiro. As ações da Cisco subiram 3,44%; depois do fechamento do mercado, a empresa divulgou resultados levemente abaixo das previsões dos analistas. O índice Dow Jones fechou em queda de 8,43 pontos (0,08%), em 10.957,42 pontos. A mínima do dia foi em 10.932,18 pontos e a máxima em 11.035,14 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 21,28 pontos (0,81%), em 2.664,49 pontos, com mínima em 2.640,23 pontos e máxima em 2.705,59 pontos. As informações são da Dow Jones.