Doze cidades concentram riqueza do São Francisco, diz IBGE

A Bacia Hidrográfica do São Francisco, que representa 7,5% do território nacional e onde habitam 9,6% da população brasileira, apresenta "grandes desigualdades econômicas e sociais", segundo mostra estudo divulgado nesta quarta-feira, 22, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o instituto, a "concentração econômica" verificada pelo estudo na região revelou que apenas 12 municípios integrantes da Bacia contribuíam com 75,9% do total da riqueza produzida pelo setor de serviços - que mais pesa na economia da região - , destacando-se, além de Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG), que totalizam 60,93% da riqueza, os de Contagem (em MG, 4,63%) e Betim (também em Minas, 4,11%).

Entre os 506 municípios, distribuídos por Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba e Distrito Federal, segundo o estudo "coexistem polos de desenvolvimento industrial e agrícola com "vazios logísticos", pequenos municípios de baixa dinâmica demográfica e de características dominantemente rurais".

O estudo do IBGE mostra ainda que, no que diz respeito ao abastecimento de água, enquanto na maioria dos municípios mineiros cada habitante podia consumir de 160 até 640 litros de água por dia, nas regiões mais secas e com populações maiores, como Guanambi e Irecê (ambos na Bahia), o volume de água disponível para cada pessoa era de 40 a 160 litros por dia.

De acordo com o instituto, "o esgotamento sanitário constituía outro serviço extremamente deficiente na Bacia do São Francisco, tanto nos municípios mais desenvolvidos ou naqueles estagnados economicamente".

O estudo conclui, segundo o documento de divulgação do IBGE, que "as soluções para uma melhor distribuição da riqueza da Bacia passam não apenas pela realização de obras de infraestrutura, mas também pela busca de alternativas adequadas a cada realidade. Nesse sentido, existe uma extensa rede de organizações não-governamentais atuando na Bacia, procurando novos caminhos para superar um modelo tradicional de políticas de desenvolvimento para a região".

O estudo Vetores Estruturantes da Dimensão Socioeconômica da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco é inédito e, de acordo com o IBGE, "traz um retrato da região, com informações socioeconômicas, dados sobre a expansão da atividade agrícola, o perfil das finanças municipais, os usos múltiplos da água, saneamento básico e,ainda, a organização da sociedade civil".