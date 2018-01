Doze parlamentares americanos apóiam Brasil no comércio A missão de empresários brasileiros que está nos Estados Unidos para fazer lobby pela aprovação do Sistema Geral de Preferências (SGP) conseguiu que 12 parlamentares americanos assinassem uma carta pedindo a renovação desse mecanismo que permite ao Brasil e outros países exportar uma série de produtos para o mercado norte-americano com tarifas diferenciadas. A carta foi encaminhada ontem ao presidente da Câmara dos Deputados, Dennis Hastert (Illinois), e ao líder da maioria republicana, John Boehmer (Ohio). Na carta, os 12 parlamentares - 11 democratas e um republicano - pedem que a renovação do SGP para o Brasil e outros países seja levada à votação antes do encerramento das sessões legislativas de 2006. A missão foi Organizada pela Câmara Americana de Comércio (Amcham). A diretora de assuntos estratégicos da Amcham, Adriana Machado, que integra a missão, reconheceu em entrevista à Agência Estado, por telefone, que o quadro para a votação ainda este ano continua difícil, mas a carta é mais um apoio importante dos parlamentares. A expectativa é que a renovação possa ser votada entre os dias 4 e 15 de dezembro, depois do feriado de Ação de Graças e ainda nessa legislatura. "A única chance do projeto ser votado é se ele entrar num pacote de projetos", admitiu a diretora da Amcham. Segundo ela, os parlamentares também aguardam o relatório do United States Trade Representative (USTR), órgão equivalente ao ministério de Comércio Exterior nos Estados Unidos, para tomar uma decisão. "A nossa expectativa é o relatório seja favorável ao Brasil", disse Adriana Machado. Objetivos da carta Na carta, os parlamentares argumentam que a renovação dessas preferências é "crucial para promover o desenvolvimento econômico em nossa vizinhança, ao mesmo tempo em que servem como apoio para objetivos geopolíticos essenciais dos Estados Unidos". Além de defender a renovação do SGP para o Brasil e outros países, os parlamentares pedem que seja retirada a parte do projeto de lei do deputado Bill Thomas (Califórnia), que restringe a liberação de exceções a produtos importados via SGP que já atingiram um grau mais avançado de competitividade. Se a renovação do SGP não for aprovada agora nessa legislatura, os empresários contam ainda que os democratas que assumirão a liderança no Senado e na Câmara na próxima legislatura possam aprová-la no ano que vem. Como o SGP vai expirar no próximo dia 31 de dezembro, será preciso esperar até ano que vem para a votação do projeto, provavelmente só depois de março ou abril.