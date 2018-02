DPA/Nestlé inicia obras de nova fábrica no Sul A Dairy Partners Americas (DPA), joint venture formada pela Nestlé e pela cooperativa neozelandesa Fonterra, iniciou nesta segunda-feira as obras de sua unidade industrial de Palmeira das Missões, no noroeste do Rio Grande do Sul. A fábrica terá quatro mil metros quadrados de área construída e deve estar pronta para operar no segundo semestre do ano que vem. O investimento de R$ 17 milhões vai gerar 600 empregos diretos e indiretos. A nova planta terá capacidade para processar um milhão de litros de leite por dia, volume que inicialmente será enviado para a fabricação de derivados em outras unidades da empresa. Na segunda etapa do mesmo projeto, ainda sem data definida, o investimento chegará a R$ 70 milhões, capacitando a unidade a fabricar leite condensado e leite em pó para o mercado interno e para exportações. O presidente da DPA, Juan Carlos Pestana, explicou que a escolha de Palmeira das Missões para o novo investimento deve-se à posição estratégica do município, situado em meio a uma vasta bacia leiteira. O governo do Rio Grande do Sul estima que a região tenha a capacidade de produzir 7 milhões de litros de leite por dia. Outras duas empresas também projetaram novas plantas industriais para o noroeste gaúcho. A Embaré vai instalar uma fábrica de lácteos em Sarandi e a CCGL em Cruz Alta. A DPA foi constituída em 2003 e processa atualmente 3 bilhões de litros de leite por ano no Brasil, Argentina, Equador, Colômbia e Venezuela.