DPDC busca melhorar relação entre consumidor e banco O diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), Ricardo Morishita, disse hoje que a série de reuniões que tem mantido nas últimas semanas com dirigentes de vários bancos tem o objetivo de "construir um melhor relacionamento dos consumidores com as instituições financeiras". O diretor do DPDC confirmou a realização dessas reuniões - que estão ocorrendo em separado com os executivos dos principais bancos brasileiros - e relatou que nelas está se buscando alternativas para reduzir o grande número de reclamações e insatisfações dos consumidores brasileiros que chegam aos órgão regionais de proteção do consumidor, os Procons.