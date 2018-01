DPDC determina que Fiat inicie recall O diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, Roberto Freitas Filho, determinou que a Fiat inicie imediatamente uma campanha de "recall", convocando todos os proprietários dos veículos Palio 1.0, Siena 1.0, Palio Weekend 1.0 e Pich-up strada, produzidos a partir de maio de 1998 a outubro de 2000, para que sejam feitos reparos no sistema de cinto de segurança. Em novembro do ano passado a revista Quatro Rodas publicou matéria na qual alertava que no teste de segurança veicular o cinto de segurança do Fiat Palio apresentou defeito. A montadora comunicou ao Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor que colocaria um dispositivo suplementar no cinto, gratuitamente, o que seria feito em 180 após o comunicado. A campanha, no entanto, segundo o departamento, atingiu apenas 41% dos proprietários dos veículos, índice considerado insatisfatório. O despacho de Freitas foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União.