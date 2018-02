Draghi, do BCE, diz que está pronto para adotar medidas de estímulo

O Conselho do Banco Central Europeu (BCE) está pronto para adotar medidas não convencionais se necessário e que poderiam incluir compra de títulos do governo, afirmou nesta quinta-feira o presidente do banco, Mario Draghi, em carta a um parlamentar da União Europeia.

Na carta a Luke Ming Flanagan, Draghi afirmou que o Conselho vai monitorar de perto "os riscos ao cenário de preços no médio prazo".

"Ficará particularmente vigilante em relação ao impacto mais amplo dos recentes preços do petróleo nas tendências de inflação de médio prazo na zona do euro", disse ele.

"Se tornar-se necessário lidar mais com os riscos de um período muito prolongado de inflação baixa, o Conselho é unânime em seu compromisso de usar instrumentos não convencionais adicionais dentro de seu mandato", disse ele.

Draghi acrescentou que isso "pode incluir a compra de uma variedade de ativos sendo que um deles pode ser títulos soberanos".