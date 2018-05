Draghi elogia avanços em Portugal e Grécia

Segundo Draghi, que falou durante sua coletiva de imprensa mensal em Frankfurt, Portugal alcançou "resultados muito admiráveis" e o ex-ministro Vítor Gaspar, que renunciou na segunda-feira, merece crédito por isso.

Draghi disse também estar confiante com a nomeação de Maria Luis Albuquerque como sucessora de Gaspar no Ministério de Finanças português.

O presidente do BCE preferiu não comentar sobre a turbulência política de Portugal ou se o país pode eventualmente usar o programa de compras de bônus do BCE, conhecido como Operações Monetárias Completas (OMT, na sigla em inglês).

Em relação à Grécia, Draghi disse que não seria adequado fazer comentários porque está em andamento uma revisão do programa de ajuda do país pela troica de credores internacionais. Ele afirmou, no entanto, que a Grécia atingiu um "progresso significativo" em comparação "à situação de dois, três ou quatro anos atrás".