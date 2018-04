Draghi não comentou sobre armadilha monetária, diz BC italiano O membro da diretoria do Banco Central Europeu Mario Draghi não usou uma frase, que estava em anotações suas para uma apresentação, sobre o perigo de uma excessiva confiança na política monetária. "Draghi não fez aquele comentário", disse uma porta-voz do Banco da Itália, o BC italiano. Mais cedo a Reuters noticiou sobre anotações para uma apresentação de Draghi a autoridades em São Paulo, nas quais ele dizia que há um "alto risco de que uma confiança excessiva na política monetária nos leve a uma armadilha de liquidez" e que se devia buscar a expansão fiscal. (Reportagem de equipe de cobertura do encontro do G20)