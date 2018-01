Draghi sinaliza reconsiderar política monetária do BCE

SÃO PAULO - O presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, afirmou hoje que a dinâmica da inflação na zona do euro está mais fraca do que o esperado, o que deve levar a autoridade monetária a revisar e possivelmente reconsiderar a abordagem da política monetária na próxima reunião, quando suas projeções macroeconômicas serão revisadas.

Em Frankfurt, onde leu seu discurso inicial logo após a decisão do BCE de manter inalteradas suas principais taxas de juros, Draghi disse que os riscos negativos aumentaram novamente em meio a incertezas quanto ao desempenho das economias emergentes, volatilidade nos mercados financeiros e de commodities e riscos geopolíticos.

O presidente do BCE disse, no entanto, que a política de relaxamento monetário adotada desde meados de 2014 vem funcionando, o que é mostrado em levantamentos que apontam para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) na região, e que ela deve se manter assim por mais tempo.

"No mais, as novas quedas do preço do petróleo devem dar apoio à renda disponível das famílias e à lucratividade das empresas e, por consequência, ao consumo privado e ao investimento", disse, acrescentando que a política fiscal da zona do euro está se tornando moderadamente expansionista por causa das medidas tomadas para abrigar os refugiados que chegam a continente.