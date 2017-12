Drogaria São Paulo explica autuação do Procon-SP Empresas que foram autuadas pela Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, no programa de fiscalização de supermercados, farmácias e padarias, estão apurando e contestando os dados do órgão. Saiba a posição oficial da Drogaria São Paulo sobre a notificação do Procon-SP, que constatou a presença de produto com falta de informação de preço na loja da Rua Roma, 413, no bairro da Lapa, zona Oeste de São Paulo. ?A filial foi autuada no momento em que estava etiquetando os produtos recém colocados nas prateleiras. Como estava em pleno processo de etiquetagem, alguns deles ainda não tinham sido etiquetados. Aproveitamos a oportunidade para reiterar nosso respeito pelo Código de Defesa do Consumidor em todas as nossas ações. Serviço de Atendimento ao Cliente 0800-152070? Leia também: A posição de outras empresas autuadas pelo Procon Procon divulga lista de estabelecimentos com práticas irregulares