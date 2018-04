Duarte viaja para se apresentar à polícia do Rio O advogado Paulo Freitas, que defende o ex- diretor do Banco Nacional Roberto Freire Duarte, condenado por gestão fraudulenta e com prisão decretada desde a manhã de ontem, disse que o seu cliente se apresentou hoje à Polícia Federal no Rio de Janeiro, depois de viajar de carro vindo de Uberlândia, em Minas Gerais. Ele contou que Freire foi comunicado da ordem de prisão contra ele, às 21 horas de ontem e decidiu se apresentar espontâneamente hoje pela manhã. Ele informou que vai recorrer da condenação mas não quis fornecer maiores detalhes sobre a estratégia de defesa. A expectativa no presídio Ponto Zero, onde estão Freire e outros ex-dirigentes do banco, incluindo o ex-presidente Marcos Magalhães Pinto, é de que mais um ex-diretor do Banco junte-se ao grupo ainda nesta tarde. Trata-se de Virgílio Veloso, que foi preso ontem à noite em São Paulo após voltar de Amsterdã, na Holanda.