Duas empresas conseguem liminar contra ?seguro-apagão? O juiz substituto da Vara Federal de Lages (SC), Herlon Schveitzer Tristão, concedeu liminar às empresas Omizzolo & Cia. Ltda. e Minusa Tratorpeças Ltda. determinado que as Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) e a Comercializadora Brasileira de Energia Elétrica (CBEE) não façam a cobrança dos adicionais tarifários criados em dezembro pela Medida Provisória de número 14, conhecidos como "seguro-apagão". A Justiça Federal informou que a decisão resulta de mandado de segurança que beneficia apenas as duas empresas. Na avaliação do juiz, os adicionais tarifários cobrados dos consumidores de energia elétrica não podem ser considerados tarifas, porque não preenchem dois requisitos essenciais: a relação não compulsória e o preço como contraprestação (remuneração pela utilização do serviço ou aquisição do bem pelo interessado). "Os adicionais não podem ser considerados como contraprestação, pagamento pelos serviços prestados pela concessionária de energia, à vista de que são destinados à CBEE para, em última análise, aumentar a capacidade de geração e oferta de energia, registre-se, em razão da omissão do poder público", analisou o juiz.