Dubai cria tribunal para decidir disputas sobre Dubai World

O governador de Dubai, xeque Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, emitiu um decreto nesta segunda-feira, 14, para organizar um tribunal para decidir sobre as disputas relacionadas à posição financeira do Dubai World e suas subsidiárias. As audiências serão realizadas no Centro de Finanças Internacionais de Dubai (DIFC, na sigla em inglês).

"O tribunal está sendo estabelecido como parte de uma estrutura legal abrangente consistente com os padrões internacionais de transparência e proteção de credores que vai governar qualquer futura reorganização e reestruturação formal do Dubai World e qualquer uma de suas subsidiárias", afirmou um comunicado do escritório de mídia do governador.

"O tribunal tem jurisdição para ouvir e decidir qualquer exigência ou reivindicação enviada contra a corporação (Dubai World e/ou subsidiárias), incluindo ouvir e decidir qualquer demanda para dissolver ou liquidar a corporação", disse o decreto.

O tribunal compreende três a cinco juízes reconhecidos internacionalmente, que "terão poder, se necessário, de supervisionar a reorganização financeira do Dubai World e suas subsidiárias e que serão autorizadas a julgar disputas relacionadas à reestruturação da dívida do Dubai World e qualquer subsidiária".

O presidente do tribunal será Anthony Evans, chefe de justiça do DIFC, e a corte também ouvirá e decidirá sobre reivindicações enviadas contra "qualquer pessoa relacionada à liquidação das obrigações financeiras da corporação, incluindo o presidente do conselho, os membros do conselho e os funcionários".

O Dubai World recebeu nesta segunda-feira US$ 10 bilhões em financiamento de Abu Dhabi, recursos que pagarão parte da dívida da Dubai World e de sua unidade imobiliária Nakheel. Do total, US$ 4,1 bilhões serão utilizados no pagamento de bônus islâmicos (sukuks) da Nakheel, que vencem hoje. O restante servirá para financiar as necessidades da Dubai World até o final de abril de 2010. As informações são da Dow Jones.