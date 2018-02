Dubai diz que reestruturação pode atingir US$ 26 bi O conglomerado Dubai World disse que está em "conversas construtivas" com os bancos para reestruturar ao redor de US$ 26 bilhões em dívida, dos quais aproximadamente US$ 6 bilhões estão relacionados aos bônus islâmicos (sukuk) emitidos por sua subsidiária Nakheel. A reestruturação da Dubai World incluirá várias fases e a companhia está considerando alternativas para suas obrigações da dívida, segundo comunicado divulgado por e-mail. As informações são da Dow Jones.