Dubai faz grande esquema de segurança para reunião do FMI-Bird Um forte esquema de segurança já está em operação em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde serão realizados a partir de amanhã os encontros anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. Centenas de policiais já estão fiscalizando as áreas que circundam o exuberante Centro de Convenções Internacionais, com 35 mil metros quadrados, local que foi especialmente construído para abrigar os encontros. Todos os hotéis que estão abrigando os participantes do evento, inclusive jornalistas, também estão sob forte esquema de segurança. O sistema de tráfego do centro da cidade, com cerca de um milhão de habitantes, foi alterado. O chefe de polícia de Dubai, major Dhaki Khalfan Tamim, assegurou que foram tomadas todas as medidas para garantir a segurança do encontro. "Esta será a primeira vez que um país árabe vai sediar esses encontros, que são eventos de importância global", disse. "A nossa política foi criar um oásis de segurança em Dubai." O temor de ataques terroristas durante o evento poderá diminuir o número de participantes em relação a encontros anteriores. São esperados em Dubai 2.900 delegados e 1.500 jornalistas. No total, o evento deverá contar com a participação de 16.400 pessoas, provenientes de 148 países. Mas funcionários do FMI e Banco Mundial admitem que essa estimativa pode ser um pouco exagerada. Há três anos, às reuniões anuais realizadas em Praga, capital da República Checa, compareceram 17.500 pessoas. Centenas de participantes, em sua maioria jornalistas, já circularam hoje nos corredores do Centro de Convenções. Embora os encontros oficiais ocorram apenas nos dias 23 e 24, a programação de eventos já será iniciada amanhã, com a divulgação do documento ?Perspectiva da Economia Mundial?, do FMI, e uma entrevista coletiva do economista-chefe do fundo, Kenneth Rogoff.