Dubai não formaliza proposta, mas diz que pagará juros O conglomerado Dubai World afirmou que não ter sido formalizada uma proposta de paralisação de sua dívida no encontro com credores realizado nesta segunda-feira, mas que continuará a honrar os compromissos com juros até que um acordo seja fechado. O conglomerado estatal procura reestruturar cerca de US$ 22 bilhões em dívidas.