Dubai World se reunirá com credores para discutir dívida

Representantes da Dubai World vão se reunir com cerca de 100 credores, no dia 21 de dezembro, para discutir a crise da empresa e tentar reestruturar a maior parte de sua dívida de US$ 26 bilhões, disseram banqueiros com conhecimento do assunto à Zawya Dow Jones.

"O encontro é para discutir somente a dívida bancária, e todos os bancos credores estão convidados", declarou um banqueiro que participará da reunião, acrescentando que outros 97 credores serão incluídos na reunião que pode determinar se o Emirado dará o calote nas obrigações de uma de suas empresas estatais, antes tão apreciadas.

"Presumivelmente, a Dubai World vai pedir um acordo de paralisação", afirmou o banqueiro.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A estatal quer que os bancos concordem com a reestruturação de US$ 26 bilhões da dívida. A reunião ocorrerá uma semana após o vencimento de US$ 3,52 bilhões em bônus islâmicos, ou sukuk, emitidos pela Nakheel, a problemática unidade de negócios imobiliários da Dubai World.

O título da Nakheel não faz parte das negociações, afirmaram banqueiros com conhecimento do assunto. As informações são da Dow Jones.