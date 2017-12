Duda Mendonça leva conta do Guaraná Antarctica A AmBev, empresa que surgiu em 1999 da fusão da Brahma e Antarctica, anunciou esta manhã que a conta de publicidade do Guaraná Antarctica ficará em poder do publicitário Duda Mendonça, que foi responsável pelo lançamento do Guaraná Antarctica Zon, uma bebida com mais guaranina que tem cara de energético. A informação foi antecipada esta semana pelo colunista César Giobbi, de O Estado de S. Paulo. Essa conta estava em poder da agência NBS, que ficará cuidando da marca até o fim do ano, quando passa definitivamente às mãos de Duda, o marqueteiro que cuidou da vitoriosa campanha de Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planato. Em nota oficial, a empresa diz que foi ?uma difícil decisão, em função da alta qualidade dos trabalhos realizados pela NBS?.