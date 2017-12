DUDALINA QUER SOMAR 20 LOJAS NO EXTERIOR Para a confecção Dudalina, ter um parceiro comercial fora do Brasil foi essencial para o pontapé inicial rumo à abertura de unidades em outros países. A partir de um contato na Itália, a marca abriu seu primeiro showroom em Milão, em 2011. Inicialmente, as camisas Dudalina eram vendidas em uma loja multimarcas e o processo para sede própria levou alguns anos. Enquanto isso, a grife conquistou espaço no Panamá e, em seguida, em Quito, capital do Equador.