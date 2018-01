Duhalde aceita renúncia de Pignanelli O presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, aceitou a renúncia de Aldo Pignanelli, que continuará na presidência do Banco Central até que Duhalde escolha o seu sucessor. A decisão do presidente encerra a briga que já dura meses entre Pignanelli e o ministro de Economia, Roberto Lavagna. O ministro, no entanto, não sai totalmente fortalecido desta disputa porque Duhalde não colocará no BC um homem ligado a Lavagna. As informações foram adiantadas pela Agência Estado e confirmadas hoje de manhã pelo chefe de Gabinete da Presidência, Alfredo Atanasof. O nome mais cotado para assumir a presidência do BC é o atual superintendente de Entidades Financeiras, Jorge Levy, contador e amigo de Duhalde. Uma alta fonte da Casa Rosada disse que mesmo que Levy não aceite o convite do presidente, Duhalde nomeará "um homem de sua total confiança". Atanasof afirmou que o governo não espera que a decisão provoque distúrbios no mercado de câmbio.