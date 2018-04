Duhalde admite que não tem "plano B" "Não tenho um plano B, já que o único plano é solucionar os problemas que temos e conseguir a ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI)". A afirmação é do presidente Eduardo Duhalde, que desta forma tornou oficial a falta de idéias sobre o que fazer caso o Fundo não conceda uma ajuda financeira para a Argentina, uma hipótese cada vez mais real. O improviso tornou-se uma das características do governo Duhalde, que depois da desvalorização da moeda nacional, foi tomando medidas às pressas e de acordo com as circunstâncias, além das exigências do FMI. Sem apoio internacional, e com o FMI negando assistência financeira antes que a Argentina implemente duras medidas de ajuste fiscal, o ministro da Economia, Jorge Remes Lenicov, chegará amanhã de Washington. Logo depois de colocar os pés no aeroporto internacional de Ezeiza, o ministro terá que mobilizar suas forças para conseguir implementar a exigência do Fundo, a de assinar com cada província argentina um acordo individual que garanta o prometido ajuste fiscal. A negociação pode levar dois meses, prazo insuportável para o governo, que precisa da ajuda do FMI já. Um dos motivos da urgência é o pagamento das dívidas que a Argentina possui em maio com os organismos financeiros internacionais, como o FMI, além do Banco Mundial e do Banco Inter-americano de Desenvolvimento (BID). O fracasso do ministro na capital americana diante do FMI neste fim de semana começa a causar em Buenos Aires uma série de especulações sobre qual seria a duração de Remes Lenicov no cargo. Extra-oficialmente, divulgou-se que Duhalde teria dito laconicamente sobre uma eventual remoção de Remes Lenicov do gabinete de ministros: "não estou casado com ele". A sensação existente em Buenos Aires, além da falta de coesão dentro do governo, é a de que a Argentina está abandonada, depois de ter deixado de ser a criança mimada do FMI durante uma década. Essa sensação cresceu mais ainda quando ontem, o jornal Página 12, afirmou que o conselheiro político da Embaixada dos EUA na Argentina, Michael Matera, teria dito em uma reunião com homens do setor de finanças que "esta é de longe a pior crise do país" e que "a Rússia nunca caiu tanto como a Argentina". Materia também teria dito que "a pior coisa que a comunidade internacional poderia fazer é dar mais dinheiro" ao governo Duhalde. Além disso, o conselheiro dos EUA também analisou o ego dos nativos: "os argentinos possuem um imutável ponto de vista sobre a importância estratégica, econômica de seu país. Estão convencidos que o mundo debe vir ajudá-los. Esta é uma das razões pelas quais a Argentina jamais fez um ajuste de verdade. O pensamento dos economistas internacionais é incompatível com a mentalidade dos argentinos". Novo Bonex A vacilação que o governo Duhalde herdou de seu antecessor, o governo do ex-presidente Fernando De la Rúa (1999-2002) não se reflete somente no que fazer caso a ajuda do FMI não chegue à Argentina. Ela também fica clara nas indefinições que existem no Poder Executivo sobre o Novo Plano Bonex (ou Bonex II), com o qual o ministério da Economia pretende substituir os prazos fixos retidos dentro do "corralito" (denominação do semi-congelamento de depósitos bancários) por bônus em pesos e dólares, resgatáveis somente daqui a 5 (bônus em pesos, com juros de 3% anual) e 10 anos (bônus em dólares, com juros de 2% por ano). Com este plano, similar ao Bonex de 1990, o governo pretende deter a sangria de depósitos causada por milhares de recursos na Justiça. Desde fevereiro, o sistema financeiro perdeu 3,25 bilhões de pesos por causa desses recursos. Um dos atingidos por esta drenagem foi o Scotiabank Quilmes, suspenso por 30 dias pelo Banco Central por falta de liquidez, e deixado ao deus-dará pela casa matriz no Canadá. A princípio, amanhã o projeto do Novo Bonex será encaminhado ao Congresso Nacional. No governo, calcula-se que na quarta-feira o projeto esteja totalmente aprovado. Mas no Congresso existe receio pelo impacto impacto que o Bonex teria nos correntistas. O mal-estar com o Novo Bonex atinge até o peronismo, no próprio partido de Duhalde, o Partido Justicialista. Para a deputada Elisa Carrió, líder do Argentinos por uma República de Iguais (ARI), um dos principais partidos da oposição, os Bonex serão "o último ato de impunidade de um regime de saqueadores. Está em jogo a dignidade da nação". O presidente do Banco de la Ciudad, Roberto Feletti, considera que o Novo Bonex causará aos bancos uma redução de 45% de seus negócios. "Tanto os correntistas como os bancos perderão com este plano", disse. Enquanto isso, os bancos estariam se preparando para demissões em massa. Com um cenário no qual os argentinos estão desconfiados do sistema financeiro, sem novos depósitos, sem concessão de empréstimos, na city financeira especula-se na demissão de 25% dos bancários, o equivalente a 15 mil empregados. O Congresso Nacional também debateria nesta semana a eliminação da lei de subversão econômica, que permite que a Justiça possa processar com grande facilidade empresários e banqueiros. Sua remoção era uma das principais exigências do FMI, que sustentou que essa lei "causa insegurança jurídica para os investidores estrangeiros". Além disso, o plenário do Congresso será o cenário dos debates sobre o polêmico Coeficiente de Estabilização de Referência (CER), criado para atualizar pela inflação as dívidas e depósitos. Desta forma, o governo Duhalde começa uma semana na qual terá que lidar com a frustração de retornar de Washington sem sinais positivos do FMI, esperar com os dedos cruzados pela aprovação do Novo Bonex, além de tentar conter os protestos de funcionários públicos, com salários atrasados em todo o país.