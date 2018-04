Duhalde admite que pediu dinheiro a países latino-americanos O presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, confirmou informação adiantada pela Agência Estado na última segunda-feira de que seu governo pedira dinheiro emprestado a países latino-americanos, dentre eles o Brasil. Trata-se de "um crédito ponte para fazer frente à dívida que o país tem com os organismos financeiros internacionais e que vencem este mês", disse Duhalde antes de entrar para uma reunião com o Partido Justicialista. O ministro de Economia, Roberto Lavagna, já havia informado que "estava negociando um acordo provisório com alguns países", na última segunda-feira, em entrevista aos correspondentes estrangeiros na Argentina. A Agência Estado confirmou, na ocasião, com uma alta fonte do governo que dentre estes países, o Brasil é o principal objetivo de Eduardo Duhalde para conseguir o dinheiro necessário para pagar suas dívidas neste mês que começam a vencer no próximo dia 15, com o Banco Mundial, no valor de US$ 800 milhões.