Duhalde afirma que Argentina quer pagar o que deve O presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, disse hoje durante o seu programa semanal de rádio que o país quer pagar os seus compromissos, mas necessita de prazos. ?E, por este motivo, continuaremos negociando com os organismos internacionais", numa referência a decisão do Governo de não pagar uma parcela de dívida para com o Banco Mundial (Bird). "A situação é díficil, e não gostamos de deixar de pagar dívidas, mas nós estamos em uma encruzilhada. Se não pagamos entramos em default. Se pagarmos, teremos uma queda nas reservas. Por isso temos de continuar levando em frente um plano de sustentação para a Argentina?. O programa é transmitido pela Rádio Nacional.