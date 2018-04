Duhalde ainda decidido a ser duro O presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, afirmou, em artigo publicado no jornal The Washington Post, que sua administração tomará decisões duras, mesmo que estas sejam impopulares ou difíceis de aceitar, como um aumento de impostos ou um corte de investimentos. Duhalde salientou que seu governo consultará os legisladores sobre medidas planejadas de austeridade e sobre políticas que afetem o bem-estar local. Duhalde admitiu que a transição da economia atrelada ao dólar para a livre flutuação do peso foi um "processo doloroso" e que "a taxa de câmbio fixa durante 10 anos havia se tornado uma camisa-de-força para a economia, que não deixaria a Argentina crescer nunca mais". Para Duhalde, o futuro do país pode ser tão promissor quanto seu passado, se os argentinos reconhecerem que "a crise foi produzida na Argentina e por argentinos, e que as soluções também serão produzidas na Argentina, por argentinos". Duhalde argumentou que o maior desafio que o país enfrenta é mais político do que econômico. "Que decisões econômicas são politicamente viáveis num país com quase 30% de desemprego?", perguntou. O presidente argentino ressaltou que seu programa de reestruturação tem como prioridade a estabilização da economia, para recuperar a credibilidade do país frente à comunidade financeira internacional. Duhalde citou cinco pontos principais da fase inicial de seu programa de reestruturação: livre flutuação do peso depois de uma década de paridade com o dólar; desenvolvimento de um quadro fiscal disciplinado nos governos federal e provinciais; implementação de uma política monetária rígida baseada numa única moeda nacional, visando a contenção da inflação; reestruturação do setor bancário; e o fortalecimento da lei.