Duhalde amplia incentivos na Terra do Fogo O presidente argentino Eduardo Duhalde assinou decreto, ampliando incentivos fiscais às fábricas de eletrônicos que se instalarem na província de Terra do Fogo, na Patagônia. Essa discussão é de interesse dos quatro países do Mercosul e há tempos vinha sendo debatida dentro do bloco que reúne Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Mas para evitar polêmicas com os sócios, Duhalde autorizou que a a mesma promoção fiscal seja estendida aos fabricantes dos países do Mercosul. A medida foi adotada há dez dias, mas somente agora foi divulgada. O decreto leva a assinatura apenas do presidente Duhalde e, curiosamente, não a do ministro da Economia, Roberto Lavagna. Lavagna é avesso à concessão de qualquer tipo de subsídio, especialmente agora, quando faltam apenas 41 dias para as eleições presidenciais, em 27 de abril. "Não aos subsídios", costuma repetir quando se sente pressionado por algum setor ou por integrantes do próprio governo. A partir deste decreto, a Terra do Fogo oferece benefícios como isenções de impostos e concessão de terras do Estado para instalação de fábricas. Agora, o novo regime favorece as quase paralisadas fábricas de televisão e de videocassetes que já estavam na província e amplia os benefícios fiscais aos que chegarem à ilha - conhecida como o "Fim do Mundo" - para fabricar computadores, celulares e todos os produtos que não sejam feitos no restante do país. A isenção inclui o IVA (Imposto sobre Valor Agregado) e o imposto de renda, além de contar com reduções de impostos para as peças. Assim, de acordo com o decreto, divulgado pelo jornal Clarin, os produtos só pagarão tarifas quando entrarem em outras províncias ou países vizinhos. Entre os empresários do setor acredita-se que a medida não terá efeito imediato. Hoje, pouco mais de um ano após a desvalorização do peso, muitos representantes de eletrodomésticos, como contou um deles, voltaram a importar os produtos do Brasil. As justificativas: qualidade e preço, o que a Argentina não conquistou depois da desvalorização do peso devido à falta de peças. Atualmente, funciona na Terra do Fogo uma fábrica de celulares da Motorola, ali desde 2001, mas informa que a produção está quase parada. Outros fabricantes, como a IBM, não planejam produzir novos produtos na Argentina. Os argumentos dos investidores são os mesmos de outros setores, como a queda no consumo (cerca de 20% frente a 1999) e a insegurança jurídica. Uma justificativa respaldada, intramuros, até pelo ministro da Economia, já que a justiça argentina é apontada, também pelos empresários brasileiros, como "politizada" e, portanto, difícil de ser prevista.