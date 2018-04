Duhalde anunciaria plano e ministro novos na 2ªF Quase quatro dias depois da renúncia de Jorge Remes Lenicov ao ministério da Economia, o governo do presidente Eduardo Duhalde ainda não encontrou um substituto disponível apto a domar a desarrumada economia argentina. Com ironia, o jornal Página 12 publicou uma fotomontagem que mostrava Duhalde como um mendigo esfarrapado, pedindo, na frente do ministério da Economia, ?um ministro pelo amor de Deus?. ?O presidente estará pensando sobre o novo ministro nesta quinta e sexta-feira?, explicou o secretário-geral da presidência, Aníbal Fernández. Extra-oficialmente, comentava-se que Duhalde poderia anunciar o sucessor de Remes Lenicov somente na segunda-feira, junto com o detalhamento de algumas das catorze medidas econômicas anunciadas nesta quarta-feira à noite, que incluem a confirmação do ajuste fiscal nas províncias e a revogação e alteração de algumas leis abominadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). O chefe do gabinete de ministros, Jorge Capitanich, declarou que, no fim de semana, parlamentares, governadores e ministros trabalharão ?intensamente? para implementar as catorze medidas econômicas. ?Na segunda-feira temos que ter ministro novo e plano novo?, disse Duhalde a seus ministros durante a reunião de gabinete realizada nesta quinta à tarde. Segundo o presidente, o futuro ministro teria que ter um ?perfil técnico?. Duhalde confessou que estava analisando as possibilidades de três candidatos. Os setores empresariais, financeiro e a população esperavam com ansiedade o nome do novo ministro, já que o país está paralisado, à espera de definições. Desde a última segunda-feira, a Argentina está sob feriado bancário e cambial. Nesta quinta-feira, os bancos somente funcionariam para o pagamento de aposentadorias e movimentos através dos caixas eletrônicos. O nome mais cotado, pelo segundo dia consecutivo, era o do embaixador argentino na União Européia, Roberto Lavagna, um integrante do Partido Justicialista (Peronista) que nos anos 80 foi secretário da Indústria e Comércio do governo do ex?presidente Raúl Alfonsín (1989-99), da União Cívica Radical (UCR), momento em que foi um dos impulsionadores nos primórdios do Mercosul. No entanto, o nome de Lavagna enfrentava algumas resistências, pois diversos setores peronistas consideravam que o ex?secretário da Indústria e Comércio, depois de sua passagem pelo governo Alfonsín, ?havia ficado demasiado vinculado a setores da UCR?. Outro ponto que pesava contra o embaixador era sua participação na elaboração do fracassado Plano Austral, em 1985. Mas, mesmo assim, Duhalde estaria disposto a inclinar-se por Lavagna. O ministeriável, na manhã desta quinta, deu sinal de que estaria disposto a aceitar: ?A gente não pode negar-se a colaborar com o governo?. Além disso, tentou não se comprometer. ?Não podemos dar as costas ao mundo, mas tampouco podemos ignorar as necessidades da população?, disse, em referência às exigências do FMI e aos protetos populares. Lavagna chega nesta sexta-feira a Buenos Aires, proveniente de Bruxelas, para reunir-se com o presidente. Até o fim do dia, Duhalde também se reuniria com outro ministeriável, o economista Guillermo Calvo. Diante das dúvidas sobre o nome do novo ministro, diversos setores do governo argumentavam que seria sensato convocar o ex?ministro Remes Lenicov para voltar ao cargo. O secretário-geral da presidência, Aníbal Fernández, afirmou que Duhalde poderia fazer outras modificações no gabinete de ministros. Além de Remes Lenicov, na terça-feira também renunciaram o ministro da Produção, Ignacio De Mendiguren, e o chefe do gabinete de ministros, Jorge Capitanich. Nenhum dos dois tem substituto. Fernández disse que Duhalde ainda está analisando o tipo de câmbio fixo que a Argentina passaria a ter nos próximos dias. Entre os governadores peronistas não há interesse em que seu colega de partido, o presidente Eduardo Duhalde, encurte drasticamente seu mandato provisório, que seria concluído em dezembro do ano que vem. O governador da província de Córdoba, José Manuel de la Sota, e o governador de Santa Fe, Carlos Reutemann, ambos peronistas, declararam-se nesta quinta-feira contra a realização de eleições antecipadas. ?Isso aumentaria o clima de incertezas do país?, afirmaram. Somente a voz isolada da peronista Alicia Leme, governadora da província de San Luis, pede as eleições antecipadas. Leme tomou posse como governadora na última semana de dezembro passado, quando o governador na época, Adolfo Rodríguez Saá, deixou o cargo para assumir a presidência do país. Leme, fiel escudeira de Rodríguez Saá, tornou-se motivo de piada junto com seu chefe, quando este, em fevereiro, anunciou que, se a situação do país se agravasse, proclamaria a independência de sua província. Os peronistas controlam 14 das 24 províncias do país, entre elas as mais importantes, mas também as mais problemáticas. Na falta de caudilhos nacionais, estes caciques provinciais controlam diretamente e com mão de ferro seus parlamentares no Congresso Nacional. Em dezembro do ano passado, os governadores deram as costas para o então presidente Adolfo Rodríguez Saá, causando sua queda em poucas horas. Nesta semana, ao recusar os candidatos a ministro apresentados por Duhalde, os governadores deram mais uma vez sinais claros de que eles são o verdadeiro poder na Argentina. O clima no âmbito governamental é que Duhalde é um virtual refém dos ambiciosos governadores argentinos. Para os governadores, entre os quais se encontram vários presidenciáveis, não é interessante um colapso do governo Duhalde, que poderia causar sua própria desgraça. No entanto, tampouco estão dispostos a tirar Duhalde totalmente do poço. ?Os governadores apóiam Duhalde, mas não se comprometem?, afirmam os analistas. Insatisfeitos com a permanência da idéia de implementar um ajuste fiscal ao gosto do FMI, os argentinos saíram às ruas mais uma vez. Nesta quinta-feira, funcionários públicos estatais e desempregados realizaram piquetes em vinte estradas na província de Jujuy, no norte do país. No sul da Argentina, na província de Neuquén, seis mil funcionários públicos protestaram contra a política de ajuste na frente do palácio do governo provincial. Em Buenos Aires, capital do país, mais de mil e quinhentas pessoas do Bloco Piqueteiro Nacional cortaram as pontes de acesso à zona sul de Buenos Aires e marcharam em direção ao centro da cidade. O slogan dos manifestantes era ?estamos contra a política econômica de Duhalde e do FMI?. Além disso, a capital argentina foi cenário de protestos contra a Corte Suprema de Justiça. Leia o especial