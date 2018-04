Duhalde chama Lenicov para reunião com governadores O ex-ministro da Economia da Argentina, Jorge Remes Lenicov, foi chamado pelo presidente Eduardo Duhalde para a reunião que acontece desde as 10 horas com os governadores e políticos do Partido Justicialista. Um setor do governo pede a volta de Lenicov para a pasta da Economia, devido à ausência de nomes para ocupar o cargo e à negativa de diferentes economistas convidados pelo presidente. Duhalde mandou buscar Lenicov na cidade de La Plata, de helicóptero, para participar da reunião. Esta informação está sendo divulgada pela imprensa argentina.