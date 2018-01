Duhalde chega ao Brasil na terça-feira O Presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, chegará ao Brasil na próxima terça-feira, dia 14, quando será recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o Itamaraty, haverá reunião de trabalho entre ministros dos dois governos visando aprofundar a integração regional. A visita foi acertada durante visita que Lula fez à Argentina, em dezembro passado, ainda na condição de presidente eleito. O porta-voz da presidência argentina, Luis Verdi, confirmou que Duhalde tem dúvidas sobre a venda da Transener e TGS, principais transportadoras de energia e de gás da Argentina, para a Petrobras, através da compra da PeCom. Ele acrescentou também que o assunto será discutido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a chancelaria, no entanto, o chanceler Carlos Ruckauf conversou com o seu par brasileiro, Celso Amorim, para esclarecer que Duhalde não vetará a venda de Pérez Companc. O porta-voz disse que os técnicos da Comissão de Defesa da Concorrência "não aconselham a venda da área energética da PeCom à Petrobras". Uma alta fonte da PeCom, explicou à Agência Estado que "existem alguns tipos de pressões e lobbies para proteger o mercado" e, por isso, "o presidente estaria levantando as dúvidas" sobre o negócio entre PeCom e Petrobras. "Em geral, não há grandes pressões das empresas contra a venda da PeCom, exceto por parte da Dow Chemical que quer fazer reserva de mercado, o que me faz perguntar se a empresa não está querendo proteger etano para monopolizar a produção de polietileno, já que não compete somente no mercado interno, mas no externo também", afirmou a fonte.