Duhalde consegue acordo com as províncias O presidente argentino, Eduardo Duhalde, conseguir fechar um acordo com as províncias que estabelece uma nova forma de distribuição dos recursos tributários na Argentina. O governo considerava este acordo - negociado arduamente nos últimos dias - como um dos pontos-chave para pedir ajuda financeira aos organismos internacionais. Ao firmar o acordo com os governadores, Duhalde destacou a "atitude patriótica" dos governadores. "É o primeiro passo importante para colocar o país de pé, em águas tranqüilas", declarou o presidente. Leia o especial