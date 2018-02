Duhalde convocará eleições para setembro de 2003 O presidente Eduardo Duhalde assegurou hoje que convocará eleições presidenciais na Argentina para o dia 14 de setembro de 2003. "Vamos chamar eleições para o segundo domingo de setembro de 2003", afirmou o presidente, em entrevista a uma rádio portenha. O presidente argentino também afirmou que na próxima campanha eleitoral os partidos políticos serão proibidos de fazerem gastos publicitários em rádio e televisão - um dos pontos previstos na reforma política que deverá ser apresentada pelo governo ainda nesta semana. O mandatário disse ainda que esclarecerá nesta semana a maneira como serão feitas as eleições gerais no país. Duhalde voltou a cobrar "ordem" da população argentina, já que sem ela "não há democracia e não há país". As informações são dos sites dos principais jornais argentinos, como o Clarín e o La Nación. Leia o especial