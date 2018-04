Duhalde costura acordo para mudar leis que FMI reprova O presidente argentino Eduardo Duhalde conseguiu costurar um acordo no Congresso para revogar ou mudar a Lei de Subversão Econômica e alterar a Lei de Falências e Concordatas. Mudanças nessas duas leis fazem parte da lista de exigências do Fundo Monetário Internacional para conceder uma nova ajuda à Argentina. Segundo fonte do Congresso, durante reunião hoje, no princípio da tarde, Duhalde e alguns parlamentares acertaram que as matérias serão votadas antes do dia 17, último dia da visita dos técnicos do FMI.