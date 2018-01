Duhalde deve decretar hoje o fim da recessão O presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, deverá decretar hoje o fim da recessão. O ministério de Economia anunciará nesta terça-feira que a atividade industrial teve um crescimento pela primeira vez em 27 meses em relação ao ano passado. O indicador Estimador Mensual Industrial (EMI) será divulgado à tarde pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (INDEC) e deverá rondar a casa de 1% em relação a novembro do ano passado, segundo fontes da equipe econômica. ?Os números que serão conhecidos confirmam que vamos ter um quarto trimestre com PIB positivo e três trimestres consecutivos de evolução crescente, pelo que poderíamos dizer que saímos da recessão", afirmou o ministro de Economia, Roberto Lavagna, ontem à noite, durante discurso de apresentação de um fundo do Banco de Investimento e Comércio Exterior (BICE) destinado ao financiamento de exportações. O resultado de novembro, no entanto, não é visto como tão positivo assim, como descreve Lavagna. Isto porque este mês em 2001 foi um dos piores e o que mostrou maior deterioração da economia, já que a indústria manufatureira ficou 20% abaixo do nível de 1997, um ano antes do país entrar em recessão. Porém, o ministro de Economia está convencido de que os números são "bastante positivos", principalmente se estiverem acompanhados por outras cifras que o governo fará questão de divulgar. Segundo Lavagna, a Pesquisa Permanente de Lares (EPH) também mostrará uma importante queda na taxa de desemprego e um incremento na População Economicamente Ativa (PEA). "A PEA sobe porque existem mais pessoas que buscam trabalho. Isso quer dizer que há mais esperança, que subiram as probabilidades de encontrar emprego", afirmou Lavagna, fincando pé em que há meses atrás ninguém nem procurava trabalho porque isso representava um custo de dois a três pesos diários por pessoa.