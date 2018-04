Duhalde discute pacto fiscal com governadores O presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, já está reunido com os governadores para discutir o cumprimento do pacto fiscal, que reduz o déficit fiscal das províncias em 60%. O presidente também tenta convencê-los a não emitirem mais bônus, sob pena da Argentina não conseguir a ajuda do Fundo Monetário Internacional. Os governadores estão irritados com o governo federal e as exigências do FMI de terem de reduzir ainda mais os gastos e de serem proibidos de emitir bônus. Eles não estão dispostos a cumprir estas exigências. Durante a madrugada, a Câmara dos Deputados aprovou o pacto fiscal entre a União e as províncias que já tinha sido aprovado pelo Senado, cumprindo assim uma das exigências do FMI.