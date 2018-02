Duhalde diz que doará seu salário aos pobres O presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, disse que doará todo o seu salário a um fundo especial de ajuda aos mais necessitados. O anúncio foi feito depois que o mandatário aumentou o próprio salário em 15%, mediante um decreto, num momento em que a economia do país passa por um de seus piores momentos. "Tinha pensado em doar meu salário a um fundo especial para criar novos planos sociais", afirmou Duhalde ontem à noite na cidade de Tucumán. A decisão de Duhalde de reajustar o próprio salário, que passou de 2.550 pesos para 3.000 pesos, foi criticada por diversos setores, já que contradiz sua afirmação de que o Tesouro não dispõe de fundos para pagar integralmente os salários do funcionalismo público. Duhalde não disse qual seria sua fonte de renda no futuro. Há dois meses, ele foi obrigado a fechar uma imobiliária de sua propriedade por causa da crise econômica.