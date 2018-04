Duhalde diz que FMI está sempre exigindo mais O presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, se queixou novamente do Fundo Monetário Internacional (FMI), dizendo que tem a "sensação" de que o FMI sempre faz novas exigências ao país cada vez que seu governo está próximo de chegar a um acordo com o organismo. Duhalde disse ter suspeitas de que o FMI "corre o arco" (numa metáfora futebolística, que significa tirar a trave do lugar para impedir o gol), quando o governo está prestes a cumprir todas as condições impostas pelo organismo para fechar um acordo. "Eles vêm fazendo isso desde que assumi", acusou Duhalde. O presidente argentino recomendou uma observação da atitude do FMI - para ver se sua tese está certa ou errada - após a aprovação das leis de Subversão Econômica e de Falências e Concordatas, prevista para ocorrer na próxima quinta-feira. Leia o especial