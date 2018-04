Duhalde diz que lançará novo plano econômico em alguns dias O presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, anunciou no seu novo programa de rádio, o Conversa com o Presidente, de 18 minutos, que dentro de alguns dias anunciará um novo plano econômico para o País. E disse ainda: "Estamos trabalhando com os melhores especialistas do mundo para encontrar uma saida para a crise que atravessa o país." Disse também que há poucas possibilidades para que neste novo plano se tenha equívocos, e que a situação na Argentina chegou ao extremo. O presidente ainda saiu em defesa própria ao dizer que em tres semanas, não poderia ter solucionado os problemas que afligem o país há décadas. O presidente argentino salientou também que "estamos enfrentando o maior desafio de nossa história"e admitiu sentir-se incomodado com alguns comentários, segundo os quais o governo não tem transparência, "e que nos falta rumo, pois o rumo que temos é o da Argentina produtiva". Punição - Duhalde se disse irritado com a demora dos bancos em cumprir as medidas de flexibilização do "corralito". "Eles deram um tratamento vergonhoso aos correntistas. Se continuarem assim, serão punidos", ameaçou. O presidente tentou ser simpático com os manifestantes que fazem panelaços, como os da sexta-feira, afirmando que entende as reclamações. Mas alertou que "nossa dor (pela crise) não pode gerar uma tragédia ainda maior". Gravação - Em uma mensagem supostamente gravada antes dos confrontos entre policiais e manifestantes na madrugada de ontem na Praça de Maio, Duhalde afirmou que "o governo está protegendo os interesses dos que se manifestam". E sublinhou que "já não é mais aquele governo que precisava que o povo fizesse barulho para ser escutado". Além disso, destacou que em seu breve período de governo já criou um programa de alimentação, que "é um direito básico". E que lançou um programa de salário mensal para dar trabalho ou capacitação aos desempregados. "É o princípio de um governo que quer melhorar as condições da população." Duhalde pediu que a população leve em conta "que este presidente assumiu há só 25 dias" e que "tenha fé" nele. Idéia da equipe de comunicação e imagem presidencial, "Dialogando com o presidente" foi inspirado nos programas de rádio que George W. Bush tem nos Estados Unidos e Hugo Chávez na Venezuela. A partir de terça-feira, o programa contará com um telefone gratuito para que as pessoas façam perguntas e colocações ao presidente. O governo argentino lançou também uma série de spots publicitários para a televisão. O conceito de todos eles é transferir o discurso de Duhalde de que o "corralito" é uma bomba-relógio prestes a explodir e que precisa ser desativada para a boca de um ator representando um cidadão comum. As propagandas terminam sempre com um aviso gráfico de obra em construção e a legenda "desculpem os transtornos, estamos trabalhando para construir um país melhor". O novo programa de rádio irá ao ar aos sábados, às terças e às quintas-feiras pela manhã. Leia o especial