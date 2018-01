Duhalde diz que sobra alimento na Argentina No mesmo instante em que milhares de desempregados marchavam pelas ruas do centro da capital argentina para pedir comida e trabalho, o presidente Eduardo Duhalde afirmava que "sobra comida no país, mas falta organização" para distribuí-la. Ele causou polêmica nesta quarta-feira ao afirmar que o desemprego e a indigência diminuíram na Argentina. Sustentou que neste mês a recessão acabará. "O modelo econômico está dando seus frutos", disse, depois de explicar que este será o terceiro trimestre com aumento do PIB. Desta forma, afirmou, o país estaria tecnicamente fora da recessão que assola a Argentina há quatro anos e meio. Apesar das declarações de Duhalde, a fome continua alastrando-se, afirmam as organização de caridade e solidariedade, que cada vez mais recebem pedidos de ajuda. Calcula-se que mais de 25% da população do país é indigente e não consegue ingerir a quantia suficiente de calorias necessárias. A proporção de pobres, 53%, também bateu todos os recordes anteriores. A "Jornada Nacional contra a Fome" foi organizada pelas associações de piqueteiros, como são denominados os desempregados que realizam piquetes nas estradas para exigir do governo comida e trabalho. Ao longo da marcha, que foi desde o bairro de Liners, nos limites da capital federal, até o centro, os piqueteiros detiveram-se na frente de supermercados para pedir comida. A marcha concluiu no ponto mais emblemático dos protestos populares em Buenos Aires, a Praça de Mayo, na frente da Casa Rosada, a sede do governo. Ali, os piqueteiros anunciaram o início de uma série de manifestações que serão realizados ao longo dos próximos dias, que terão como ponto culminante o dia 20 de dezembro, primeiro aniversário dos protestos que causaram a queda do ex-presidente Fernando De la Rúa (1999-2001). Um dos líderes piqueteiros, Raúl Castells, fez um apelo à população de classe média e alta, pedindo que ajudem as famílias pobres para evitar que morram de fome. Diversas ONGs indicaram que em diversos municípios da Grande Buenos Aires milhares de argentinos estão alimentando-se somente de cachorros, gatos, e até ratazanas. Inflação e redolarização O Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) anunciou hoje que a inflação de novembro foi de 0,5%. Este índice é superior ao 0,2% do mês de outubro, que foi o mês com a inflação mais baixa do ano. A inflação acumulada desde janeiro é de 40,7%. Pelo menos até fevereiro, o governo poderá se livrar da "redolarização" dos depósitos. O governo salvou-se temporariamente graças à decisão do juiz da Corte Suprema, Carlos Fayt, de abster-se de votar sobre a possibilidade de "redolarização" dos depósitos bancários, que originalmente estavam na moeda norte-americana, mas que no início do ano foram transformados em pesos por ordem do governo. Nas últimas duas semanas, tudo indicava que a Corte Suprema determinaria a "redolarização" dos depósitos. O governo ficou nervoso, já que considera que a medida causaria o colapso do sistema financeiro. No entanto, o juiz Fayt, que havia proposto essa medida, admitiu que possuía um prazo fixo em dólares, de US$ 205 mil, e que não poderia pronunciar-se sobre o assunto, já que teria um interesse pessoal no processo. Com a abstenção de Fayt, que soma-se à de outro juiz, a Corte fica sem o número suficiente de juízes sequer para debater a questão. Por este motivo a polêmica sobre a "redolarização" ficará para fevereiro, quando a Corte convocará juízes suplentes, escolhidos entre os juízes federais, para poder analisar a medida.