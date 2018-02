Duhalde é denunciado por cercear poder Judiciário O presidente argentino Eduardo Duhalde foi denunciado na Justiça Federal pelo delito de não cumprimento dos deveres públicos e desobediência, assim como todos os membros do seu gabinete. O constitucionalista Eduardo Barcesat apresentou a denúncia na Justiça Federal por causa do artigo 12 do decreto presidencial publicado hoje pelo Diário Oficial, pelo qual o governo suspende por 180 dias o "início, tramitação e execução de todas as demandas judiciais relacionadas ao corralito". O advogado justifica sua iniciativa dizendo que o decreto visa "cercear as atribuições jurídicas, usurpando a função de conhecer e decidir que define o Poder Judicário".