Duhalde é o novo presidente do Mercosul O ex-presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, será designado, nesta segunda-feira, em Montevidéo, pelos chanceleres dos países do Mercosul (Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai), presidente da Comissão Permanente do bloco. Hoje mesmo, o Conselho de Ministros do Mercosul debaterá a proposta de criação do Instituto Monetário do Mercosul. Também será discutida a proposta apresentada pelo Brasil chamada "Objetivo 2006", que inclui a criação de um Parlamento regional comum. O presidente Néstor Kirchner viajará a Montevideo, na próxima quarta-feira, para reunir-se com Duhalde e o presidente uruguaio, Jorge Battle. De acordo com a assessoria da Casa Rosada, Kirchner discutirá diversos aspectos relacionados ao Mercosul. Segundo fontes da chancelaria, um dos pontos que mais preocupa o governo argentino é o crescimento das importações dos produtos brasileiros pelo mercado local.