Duhalde envia plano Bonex ao Congresso argentino O presidente Eduardo Duhalde esta apostando todas suas fichas nesta semana ao enviar, hoje, ao Congresso Nacional, o plano Bonex. O Senado deverá iniciar o tratamento da matéria nesta segunda-feira, e o governo acredita que o plano será aprovado pelo Senado e pela Câmara até a próxima quarta-feira. Conforme explicação oficial do plano, se prevê a criação de dois bônus, um em dólares com um prazo de 10 anos, outro em pesos a cinco anos, com uma taxa de juros de 2% anual. Ambos serão utilizados para a troca compulsória e unilateral dos depósitos em prazos fixos que estão congelados desde a primeira semana de dezembro no chamado "corralito". O porta-voz da Presidência, Eduardo Amadeo, desmentiu que a medida também atingiria os depósitos em contas correntes e de poupança, segundo a versão que circula no mercado. No entanto, haverá um bônus especial para ser oferecido a estes dois segmentos com o objetivo de evitar que os limites autorizados de saques terminem na compra de dólares. O plano Bonex é o segundo golpe no bolso da classe média - o primeiro foi o "corralito", do ex-ministro de Economia, Domingo Cavallo. Trata-se da medida reclamada pelos banqueiros desde o mês de janeiro, quando os amparos legais na Justiça começaram a provocar fugas diárias de depósitos. Desta forma, os bancos reduzirão suas operações e o risco de seus balanços, enquanto que a classe média não consegue entender como suas economias se tornarão papéis do governo de um país em default, ou como suas aplicações se transformarão em empréstimos ao governo a um prazo de 10 anos. Segundo fontes do mercado, os bônus terão uma cotação máxima de 30% de seu valor nominal, o que provocará um perda irreparável para os argentinos que tinham seu dinheiro aplicado num prazo fixo. O governo usará essa medida antipática e amplamente rejeitada pela população para frear a saída de fundos do sistema bancário através das sentenças contra o "corralito", mas ainda existem as contas correntes e poupança estimadas em cerca de $15 bilhões de pesos, por onde o dinheiro continuará saindo. Para estes depósitos, o governo oferecerá um bônus voluntários em dólares (a $1,40 pesos por dólar) a três anos de prazo. Feriado bancário A semana se inicia com feriado bancário e cambial determinado pelo Banco Central na última sexta-feira, sem data certa para terminar. O governo calcula que o feriado poderá ser suspenso somente a partir da próxima semana porque se estima que o plano Bonex será votado até a quarta-feira. Depois disso, a matéria deverá ser publicada no Diário Oficial para passar a valer, o que deverá ocorrer somente na sexta-feira. Até lá, a população não poderá realizar saques nem mesmo por caixas eletrônicos que ficaram sem dinheiro no fim de semana, devido à grande demanda. Até ontem à noite, o Banco Central não havia decidido se autorizava ou não a reposição de fundos nos caixas eletrônicos. A Bolsa de Buenos Aires também não realizará operações, bem como as casas de câmbio. Fusão de bancos O presidente Eduardo Duhalde enviará também um projeto de lei ao Congresso para a fusão dos bancos De la Nación com o BICE (Banco de Investimentos e Comércio Exterior) e, posteriormente, outros bancos públicos provinciais. Desta forma, o governo atende mais uma das polêmicas exigências feitas pelo Fundo Monetário Internacional para conceder a ajuda à Argentina. Segundo o porta-voz, Eduardo Amadeo, será criado o Banco Nacional Federal, cujo objetivo será aglutinar os bancos provinciais que ainda permanecem em mãos das respectivas províncias. Além disso, o projeto dará maiores poderes ao Banco Central para gerenciar a reestruturação do sistema financeiro, o qual prevê uma onda de fechamentos e fusões de entidades. A intenção da equipe econômica é de que os bancos Ciudad e Província de Buenos Aires e o Municipal de La Plata sejam os primeiros a incorporar-se ao Banco Nacional. Ao todo, são 11 bancos nas estatais. Leia o especial